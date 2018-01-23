奇貨僅此1盒！ 這9顆蓮霧要價2400元

這9顆蓮霧身價高達2400元。（記者陳彥廷攝）

2018-01-23 22:07

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年屏東蓮霧受到寒害影響，算一算已連3年歉收，減產下「奇貨可居」，今天台北拍賣市場竟拍出1公斤飆1200元的驚人天價，該9顆裝、2公斤的蓮霧禮盒，要價2400元，創下今年蓮霧價格的門檻，但產出該盒蓮霧的屏東縣佳冬鄉農會總幹事林淑玲卻苦笑說，「奇貨僅此1盒！」。

受寒害凍創蓮霧，今年果實普遍較小，加上嚴重的落果災情產量大減，品項佳的蓮霧在市場上炙手可熱，非常搶手，加上佳冬農會的品牌蓮霧在拍賣市場上馳名已久，連2年在春節前的1個月，都拍出公斤價逾1000元的禮盒級頂級水果。

所幸今天該農會的「透紅佳人」品牌在拍賣市場開出紅盤，佳冬農會早上聽聞高價訊息，也稍微驅散鬱悶低氣壓，林淑玲表示，該禮盒9顆裝就重達2公斤，換算單顆近270克，碩大飽滿又透紅的賣相佳，在缺貨情形下自是水漲船高，不過量實在太少，「僅此1盒！」。

林淑玲說，去年颱風對催花影響不大，全年都無寒流，農民已歉收2年，農民眼見蓮霧在樹上漸漸紅，對本週開始的春節伴手禮需求極大期是磨拳擦掌，盼蓮霧能夠豐收，算是瀰補前2年損失的一點補貼，但豈知這波寒流導致瞬間低溫，連屏東都測到5到9度的個位數低溫，屏東3年內就有2年出現非常罕見的低溫，蓮霧根本撐不住，佳冬的產量至少下跌3成。