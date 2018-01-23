直播亂入男掀熱議 網友起底他是「亂入前輩」

東京近日遭逢大雪襲擊，1名亂入男子意外爆紅。（圖截自Fuji News Network）

2018-01-23 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕東京遭到4年來最強暴雪襲擊，引起媒體注意，日前1名記者正在連線大雪狀況時，1名男子不時出現在畫面內，鏡頭甚至比記者還多。影片在日本推特上引發熱議，釣出許多他曾經亂入的畫面，有網友封他為「亂入前輩」。他的亂入行徑，引起不少人不滿，1名深受其害的電視台員工感嘆，他是攝影師的頭痛人物。

綜合媒體報導，日本時間21日，新宿車站前，富士新聞網1名男記者正在連線直播大雪最新近況時，畫面中1名頭戴毛帽，帶粗框眼鏡的男子相當搶眼，他不斷跟著鏡頭跑。起初他跟在記者後方，隨後鏡頭轉往拍攝車站人潮，他都會出現在畫面內，2眼直盯鏡頭，不時微笑揮手，整段新聞畫面他的鏡頭比記者還要多，有網友把這畫面上傳推特，引起網友熱議。

貼文不僅吸引超過450萬人次觀看，也釣出他亂入其他節目的片段，從新聞、綜藝、甚至Youtuber街頭表演也有他的身影，有網友封他為「亂入前輩」。據悉，他因為要上節目曾多次流連涉谷街頭，直到他被採訪為止，當時他接受採訪時，他道出內心的喜悅，「我很開心目的達成了，今天是個非常好的一天」。

隨著起底的畫面越來越多，不少人佩服「亂入前輩」的毅力，也有人批他是跟蹤狂，但也有人深受其擾，1名擔任電視台助導的網友指出，他曾多次遇到「亂入前輩」，他的行為讓攝影師非常困擾。

相關影片

不論鏡頭怎麼轉，亂入男子總是緊緊跟隨。（圖截自@aroundthesekai推特）