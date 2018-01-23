燈光昏暗、牆壁滲水... 彰市民生地下道讓行人害怕

彰化市民生人行地下道天花板燈箱髒污昏暗，被民眾封為「恐怖地下道」。（記者湯世名攝）

2018-01-23 21:35

〔記者湯世名／彰化報導〕恐怖地下道！有將近40年歷史的彰化市民生地下道，由於年久失修出現髒汙、破損，行人走在地下道時都感到「害怕」，入夜後甚至昏暗陰森，有民眾寧願捨地下道而繞遠路，市長邱建富等人今天會勘後，決定全面檢修民生、曉陽與國聖等3座人行地下道，加強照明、增設監視器等，讓民眾走在地下道時不再有「壓力」。

市民代表楊富鈞今天會同邱建富、縣議員林世賢等人會勘民生人行地下道時指出，彰化市鐵路高架化可望在最近宣布定案，屆時沿線地下道都將填平作為車道等用途，不過由於工期長達10多年，這段期間行人仍有需要使用到人行地下道，但他接獲陳情，民生地下道的照明與監視器等設備都不足，行人走在地下道時都會感到「害怕」，夜間甚至寧願繞遠路，此外，地下道壁磚不僅髒污，更出現滲水，有必要加強清潔與檢修，以策安全。

有民眾在經過地下道時看到眾人會勘，立即反映說，他往來三民路與彰美路時經常要使用民生人行地下道，前朝市公所多年前在地下道天花板裝設燈箱，且燈箱上還題字，起初感覺很有意境，但年久失修下，如今走在地下道時，頭頂上的燈箱竟然會漏水，還得閃躲避水，燈箱上的題字也因燈光昏暗而變得詭異，感覺很「陰森」，恐懼感破表，友人還封這座地下道為「恐怖地下道」，若非必要，他實在不願使用這座地下道。

邱建富表示，經過會勘，民生人行地下道的確有許多問題需要改善，包括將加強照明設備，兩側入口也將加設監視器，地下道內壁磚髒汙與燈箱、牆壁滲水問題也將一併改善，並責成當地里長認養，此外，曉陽、國聖兩座地下道也將進行會勘，若有上述問題也將一併比照辦理，讓行人走在地下道時都能覺得舒適、安全。