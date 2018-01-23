盼偏鄉消防車輛出勤無礙 愛心人捐大型鋰電池

大型「鋰電池」高效能的穩定電流，將讓偏遠消防單位安心。（記者蔡宗憲攝）

2018-01-23 23:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕消防救護任務一向是跟時間賽跑，出勤過程如發生車輛無法發動，將是難以想像的麻煩事，中部「育達教育事業集團」創辦人江達隆，擔心偏遠地區消防車輛少，發生狀況難以緊急替換，特別捐贈大型「鋰電池」給恆春消防分隊，希望為消防車輛加一道保險。

代表江達隆南下捐助的集團顧問劉國信說，私家車偶爾遇上沒電的狀況，就得到處找人救援，大型消防救難車輛萬一突然失去電力，恐怕影響民眾身家財產，大型「鋰電池」高效能的穩定電流，將讓偏遠消防單位安心。

劉國信表示，「鋰電池」較諸傳統鉛酸電池高達五倍之蓄電容量，使用壽命高達十年以上，具有省油、耐用、智慧、輕量、環保之特性，同時具有自動儲存備用電力之功能，可以確保消防車輛緊急出勤之需求，防範火警及各項天然災害、意外事故之發生與搶救，保障人民生命財產之安全。

屏東消防第四大隊大隊長陳建男指出，感激善心人士看到消防救難車輛的需求，雖然車輛平時保養確實，但許多緊急事件無法承受突來的車輛停擺，大型「鋰電池」確實讓消防救難人員出勤前，對車輛待命狀況更加放心。