東北季風影響 明大台北、花東局部雨 高屏空品差

受東北季風影響，今晚至明迎風面的北北基、宜蘭、花東地區降雨機率提高。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-01-23 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕今（23日）晚至明（24）日受東北季風增強影響，迎風面的北北基、宜蘭、花東地區局部大雨機率提高，各地清晨低溫約14至17度，白天氣溫較為舒適，中南部日夜溫差大；高屏地區空品為橘色提醒，其他地區為普通、良好。

據中央氣象局預報，持續受到東北季風影響，水氣增加，今晚至明，迎風面的宜蘭、基隆北海岸、大台北地區、花東地區降雨機率增加，其中宜蘭及基隆容易有較大雨勢出現，花東地區僅零星陣雨，提醒民眾外出攜帶雨具，以防萬一。

溫度方面，明天各地清晨偏涼，低溫約14至17度；北部及宜花地區因為雲量增多，高溫比今天略降3度，約17至20度；中南部、台東地區約23至28度，整天感受較為舒適，中南部日夜溫差大。

據「天氣風險」指出，相同類型的天氣型態維持到週四（25），週日（28）將會有一波冷空氣南下，屆時全台轉變成濕冷天氣。

空氣品質方面，明日高屏地區為「橘色提醒（對敏感族群不健康）」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及金門、馬祖地區為「普通」等級；花東及澎湖地區為「良好」等級。

明天各地白天氣溫，各地清晨低溫約14至17度；北部及宜花地區高溫約17至20度；中南部、台東地區約23至28度。（圖擷自中央氣象局）

明天各地空品，高屏地區為橘色提醒；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭及金門、馬祖地區為普通；花東、澎湖地區為良好。（圖擷自行政院環保署官網）