議員建議公投朝會廢存 武陵校長：政治力介入校園

2018-01-23 21:57

［記者陳昀／桃園報導］新竹高中18日決定廢除每週一次的朝會引發迴響，武陵高中校長林清波對此表示不會跟進；有學生今天為此向市議員王浩宇陳情，王浩宇建議透過校內公投決定朝會廢存，市議會下個會期他會請林清波到議會說明。林清波受訪表示，教育不是多數決，這個不需要討論，他也不會到議會說明，並怒斥王「政治力介入校園」！

有武陵高中學生向王浩宇稱，每週一開半小時朝會，但很少宣布重大事件，都是聽校長說教，夏季時還曾發生多名學生因此中暑、保健室人滿為患，且班聯會先前對全校學生調查，多數學生都認為朝會不是必要的，但校長不接受意見，還說朝會沒到的學生全都會被記警告。

不過，武陵班聯會幹部表示，先前的問卷是針對取消早自習後的規劃詢問意見，並未明確調查朝會留存的正反意見，然而校長近期「不取消朝會」的發言確實在校內發酵，班聯會規劃對此進行調查，近期會發放問券。

王浩宇認為，校園運作不應由校長或任何人單獨決定，希望透過校內公投決定朝會存廢，議會開議後將請林清波到議會說明朝會的必要性。

林清波受訪時仍表示不會取消朝會，直說這是不需要討論的議題。他說，高中教育肩負生活、生命及品格教育，每週一的朝會就是最好的平台，也是表揚學生、全校互動的好時機，夏季時雖有部分學生因沒吃早餐或體虛昏倒，但學生形容有點誇張，且朝會算重大集會，沒出席者需處分警惕是校規。

對於王浩宇的說法，林清波不以為然的說，這是他所擔心的政治力介入校園、干預教育專業，過去會反對國立高中改隸，就是擔憂民代的介入，會讓校方推動教育窒礙難行。

武陵高中教師會主席柯鈞翔表示，希望能透過民主程序討論此事，但校內還未針對朝會是否舉行等議題召開校務會議，他也會持續與校長溝通、討論，並緩頰說，校長只是堅持教育理念，希望外界不要過度放大。