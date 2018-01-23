超狂！千元大鈔排愛心 他為妻子準備年終獎金

年關將近，部分民眾沒有領到年終獎金，有位民眾為慰勞妻子2017年的辛勞，幫她準備一份大禮。（圖擷取自爆笑公社）

2018-01-23 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕年關將近，部分民眾沒有領到年終獎金，有位民眾為慰勞妻子2017年的辛勞，因此使用總價超過10萬元、100張以上的千元面額大鈔，在家中桌上擺出愛心形狀，讓一些網友大呼好感動。

民眾將照片上傳至臉書社團「爆笑公社」，從中可以看見，至少100張以上的千元大鈔，被排列在桌上，民眾在中央白紙黑字寫下「老婆：這是妳今年的年終獎金，感謝妳一整年的辛苦，希望我們的感情長長久久」，該位民眾亦承認此舉相當「大手筆」。

許多網友看到這張照片後反應不一，有些網友留言寫道「好感動喔，好有心」、「我家老公都沒給我年終獎金」，有網友則認為「結婚後就把提款卡上繳了」、「家裡的財產都老婆的所以老婆沒年終獎金」，更有網友提到「就是有你們這種用錢物化女性的人」。

有網友眼尖發現男子的字裡行間透露「錢是假的，但心是真的」，質疑男子送妻子假鈔，但有網友則認為，從照片中的鈔票防偽反光薄膜來看，全部鈔票都是真鈔，男子僅是運用修辭中的「隱喻法」，向妻子表達「心意重於一切」的意涵。