奧地利超市推介紹國家貼紙書 網友看到台灣超開心

台灣網友貼出奧地利超市的貼紙收集書。（圖擷自宋雅雯臉書）

2018-01-23 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕台灣由於受到中國打壓，經常無法在國際上受到承認，國際知名度也有限。不過最近卻有網友在奧地利發現，當地超市所發放、介紹亞洲國家的貼紙收集書中竟有台灣的蹤影，而且書中還有對於台灣文化的詳細介紹，讓她開心在網路分享。

國內外許多超市常會舉辦消費滿額送東西的積點活動，最近一位現居維也納的台灣網友就在臉書分享奧地利超市的「Spar」的活動，只要在超市消費滿10歐元即可獲得一張貼紙，消費者可以將收集的貼紙貼在超市的收集書中。值得注意的是，這期的貼紙收集書是以亞洲國家為主題，收集書中不只將台灣列入，更在書中詳細介紹台灣的多項文化。

書中採用橫跨兩頁的大版面貼出台灣梯田、觀光景點龍虎塔的圖片，更對孔子像、松山慈祐宮，以及台灣特有的藍腹鷳、台灣藍鵲、椰子蟹等動物進行詳細介紹。另外，書中還列出在台灣生活所需的小知識，像是台灣人如何用手勢比出數字1到10。

該網友在臉書指出，收集書中介紹台灣的篇幅超大、而且還橫跨數頁，相信這個月所有奧地利小孩都會因此認識台灣。她也幽默表示，其實還有很多亞洲國家沒被提及，「奧地利果然是只看最精華的部分啦。台奧關係果真不錯 #GutGemacht!（做得好） 」

許多台灣網友看到奧地利對台灣的詳細介紹後都紛紛留言，「連超市都有教學。太有文化的國家了。」、「想蒐集，哈哈！」還有網友直言，在這本收藏書中也有將西藏獨立成區，「奧地利對孩子的教育內容真的不會受政治影響...」。

收集書中花了許多頁的篇幅介紹台灣。（圖擷自宋雅雯臉書）

顧客只要在超市消費達10歐元，就可以獲得國家貼紙。（圖擷自宋雅雯臉書）