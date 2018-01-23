和碩員工發靠北文引瘋傳 揭露公司管理種種問題

2018-01-23 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕最近網路上出現一則和碩內部科技員工抱怨公司的文章，點出公司高層常不定期巡視餐廳、嚴格計算員工工作時間等種種問題，文章很快就引來許多和碩員工朝聖與轉載。

綜合報導指出，有和碩員工透露，自從執行長廖賜政上任後，公司的管理就從開放路線改為精實路線，而且廖賜政更常於上班時段在餐廳巡視有無員工閒晃，這樣的政策改變讓許多員工不敢輕易到餐廳。這則由和碩非官方臉書的文章就諷刺地建議公司，應該禁止內部的咖啡廳、超商營運，這樣不但能避免員工分心偷懶、還能節省高層不定時前往巡視的時間，讓高層能花更多時間在其他業務上，以報答童董事長的賞識及所有股東的投資。

《今周刊》也指出，和碩員工的電腦在下單時間6點會跳出是否需延長工時的視窗，9成以上的員工都會選擇不延長工時，然後為公司無償加班。然而公司現在卻嚴格要求員工要朝9晚6，遲到1分鐘就要請假半天。該貼文中也暗酸和碩，「如果高高層要算這麽清楚員工的工作時間的話，記得也要清查一下晚上逗留在公司裡的員工在幹嘛！？請高高層一定要徹查嚴辦到底，那些每天晚上浪費水電的時數一定要公佈，算得清清楚楚。」

其實和碩科技過去6年來因為未付加班費、員工加班超過法定上限等問題，已經遭到台北市勞動局處分過四次。最近這則臉書抱怨文發出後，更是引來數千人按讚，更有許多和碩員工前往朝聖。