新北教師研習票選年度代表字 「融」字出線！

2018-01-23 22:46

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局今天舉辦106學年度「閱讀融入課程教學」發表暨頒獎典禮，主辦單位邀請在座學員一起票選能夠代表明年的字，最後由「融」字出線，教育局中等教育科長何茂田說，「融」有調和之意，可延伸為「融會貫通」，期盼透過閱讀各類文本書冊 將各種知識或學理加以融合，也與新北市教育培育未來人才的願景相呼應。

今天的票選代表字前3名，分別是「融」字26票、「萌」21票、「盛」18票，反映出參加的老師們，對於透過閱讀教育促進教師專業發展及跨領域教學知能，讓學習融合真實生活情境，強化學生想問題、觀關鍵、通心得進而培養出具備核心素養的未來人才，因應12年國教新課綱的期待。

教育局今天舉辦「106學年度閱讀融入課程教學示例與試題徵選」成果發表會暨頒獎典禮，特優及優選教師團隊經驗分享讓教師相互觀摩學習，教育局長林奕華出席頒獎並揭曉2018年新北閱讀教育期許代表字，並與現場的老師們共同進行年畫與春聯實作。

林奕華說，新北市為因應新課綱實施，培植教師跨學科、跨領域的課程教學，積極鼓勵教師運用閱讀策略，跨領域合作設計主題式教學方案或試題，除推廣國中閱讀教學及評量優良示例，並共同發展閱讀教學創新動能的積極策略，促進新北教師再進化。