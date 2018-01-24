尹甸庇護工場年節訂單少2成 推新口味組合盼青睞

2018-01-24 00:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕農曆年節將至，伊甸台中烘焙庇護工場今年推出「狗來旺系列春節禮盒」，由於現代人不愛甜食又逢經濟不景氣，今年訂單比往年同期減少2成，尹甸推陳出新，特別以牛軋糖、牛軋餅、蛋捲及肉紙做6款組合，適合年節送禮，盼獲得消費者青睞，過年吃開心也做愛心！

「新口味芝麻牛軋糖，好吃爽口不黏牙！」伊甸台中烘焙庇護工場的阿源與4名同事努力介紹新年新口味禮盒，他在庇護工場擔任烘焙小師傅12年，不善表達仍努力介紹新產品，把努力做出來的牛軋糖促銷出去。

伊甸指出，庇護工場主要銷售訂單集中於農曆新年、中秋節和母親節，又以中秋節占大宗有8成、企業訂單占5、6成，但其他節慶仍需要大家支持，近年經濟不景氣和現代人不愛甜食，每年訂單都減少1、2成，現在台中兩家庇護工場，潭子工場約20多萬，迦南園工場約11萬，距50萬目標業績，還有大半不足。

伊甸台中2家庇護工場的員工為心智障礙，人數共42人，工場也幫助考取烘焙證照，已有18人烤上，去年也有2人外出正式就業，希望大家讓工場穩定經營，庇護性員工穩定就業。

伊甸庇護事業處今天舉辦促銷宣傳會，處長陳智宏指出，今年特地推出六款「狗來旺系列春節禮盒」，由黑芝麻口味的牛軋糖、香酥可口的牛軋餅、濃濃蛋香的原味蛋捲及肉紙等組成「納福綜合禮盒」、「迎春綜合禮盒」、「富貴綜合禮盒」、「吉祥肉紙禮盒」與「如意蛋捲禮盒」，皆不含香料及防腐劑且禮盒包裝配合狗年，與柯基犬椪椪合作，應景又可愛的童趣插畫，非常適合送禮。