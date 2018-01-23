義籍神父獲我國身分證 開心「臨檢可拿給警看」

2018-01-23 22:31

〔記者王俊忠／台南報導〕義大利籍神父王秉鈞來台無私奉獻半世紀，近日獲得內政部核准歸化我國籍，他是繼甘惠忠、吳道遠兩位神父後，台南市第三位獲此榮耀的外籍神父。移民署台南市第一服務站與南市府東戶政事務所今天到南市耶穌聖心堂，在教友見證下，頒發定居證與國民身分證給王神父，年近80歲的王秉鈞幽默說:「以後遇到臨檢要乖乖拿出身分證給警察看囉！」。

王秉鈞於1939年出生於義大利，1964年踏上台灣這塊陌生土地，先於輔仁大學神學院研習神學，從1969年開始在台北聖家堂祝聖為司鐸，1970年起陸續服務新竹湖口鳳山村天主堂、聖母升天堂、新竹市耶穌會，高雄善導之母堂、彰化靜山靈修中心、台北聖家堂耶穌會院長、台南耶穌聖心堂，足跡遍及台北、新竹、彰化、高雄及台南等地。

王神父除了在新竹偏鄉地區教育輔導清寒學子、也於高雄成立社會服務中心，積極服務老人及青少年，也經常前往監獄關懷受刑人，所到之處充滿溫馨感動，受到幫助的人更是不計其數。

移民署台南第一服務站主任林志鴻表示，王神父為人和藹深受愛戴，微胖身軀搭配流利國、台語，讓他更顯平易近人，不少孩子俏皮稱他為「皮卡丘」爺爺。副總統陳建仁也與王神父相識多年，曾邀請王主持其女兒的婚禮彌撒，兩人深厚情感也讓陳建仁親自為王神父的口述傳記寫序。未來政府仍將持續邀請特殊貢獻人士申請歸化，藉此彰顯他們長年在台無私奉獻的偉大精神。