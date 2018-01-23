「我們的約定」 小5生拍短片 幫身障阿姨圓夢

蘇澳鎮南安國小6名5年級生，去年花了1個月跟拍身障者，後製剪輯成11分鐘短片，上個月獲得宜蘭縣生命教育微電影競賽特優。（記者張議晨攝））

2018-01-23 22:01

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮南安國小6名5年級學童，去年10月以「我們的約定」為主題，花了1個月時間，跟拍行動不便的「菲比阿姨」，經後製剪輯成11分鐘的紀錄短片；導演吳云萱說，拍攝完後，才發現看似簡單的動作，對身障者而言卻是最大的不便。

南安國小校長張志弘熱愛剪輯短片，去年10月，甄選5年級的劉芯汝、吳云萱、王怡晴、羅張榮、黃柏宸、李恩宇組成拍攝小組，由吳云萱擔任導演，其他人分工攝影、側拍等工作，張志弘則在旁技術指導。

6人起初提議以自己的鄰居與家人作為故事主題，但張志弘認為，短片應更具深度，最後選擇在蘇澳社福大樓服務的「菲比阿姨」作為故事主角。

被孩子稱為「菲比阿姨」的陳月娥，曾在台北工作；20多年前因為脊椎壓迫到神經，手術後從此與輪椅為伍，回到南方澳靜養後，因為輪椅的處處限制，有超過20年，未曾踏上台北市。

6人花了3週時間跟拍陳月娥工作與生活，透過訪談，也帶出她的年輕回憶。陳月娥說，輪椅帶給她生活很大改變，但她一直有個心願，希望回到20年前一樣，坐著火車到台北，看看她熟悉的台北市。

接下這艱難任務的6人，花了2周時間討論去程及回程交通工具，還為路線做了各種沙盤推演；去年10月底，一行人從蘇澳搭乘客運出發，陪著陳月娥走訪台北地下街，回程時則改搭火車，讓陳回憶年輕時，從火車往外見到龜山島的感動。

「真的很感動！」陳月娥說，過了20年再回到台北，不變的是年輕時的回憶，很感謝幾位孩子，在訪談裡做足功課，完成她多年的心願。

這段找尋回憶的小旅行，經後製、剪輯成11分鐘的短片，上個月參與宜蘭縣生命教育微電影競賽，獲得國小組特優。導演吳云萱說，投入拍片才讓她感受到，原來看似簡單的喝水動作，對身障者而言卻這麼困難。

「我們的約定」短片