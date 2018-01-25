你的狗非常討厭你出門？學會這兩招讓牠不再那麼緊張

很多養狗的人都會遇到，家裡的狗狗在自己出門時非常緊張，而這要怎麼改善呢？（圖片由完美狗狗訓練師－香菇 Mushroom授權使用，以下皆同）

2018-01-25 10:45

〔影音新聞／綜合報導〕家裡有養狗的人幾乎都會遇到一個問題，就是每次要出門的時候家裡的夠夠會很緊張，讓主人沒辦法順利出門。寵物訓練師香菇就來教大家如何讓狗狗可以習慣主人出門，不再因為主人出門而緊張。不過在這之前，要先確定家裡的狗狗到底是 分離焦慮症 ，還是只是單純 不希望你出門 。患有分離焦慮症的狗在主人出門的這段期間一刻都無法放鬆休息，如果你家的狗狗只是在你出門時很緊張或吠叫，之後累了就睡著的話，就可以直接排除不是分離焦慮症。

1.把家裡所有門都一視同仁

很多主人在出門之前，都會一直跟狗狗報告自己要出門了，這反而是對狗狗是不好的。本來可能狗狗對主人要出門並沒有感到緊張，結果因為主人過分重視出門這件事，讓狗反而感到緊張。把家裡的所有門都一視同仁，出大門時的反應跟去廁所的反應都一樣，可以減少狗的緊張。

▲在家裡所有門進出的反應都是一樣的，久而久之狗狗也會習慣主人在大門進出。

2.不要被家裡的狗看穿你的行動

有時候家裡的狗狗甚至是在主人出門前，做準備動作時就已經開始緊張，這是因為主人平常的這些準備動作都是連結到出門，因此他知道主人做這些動作時就是要出門了。解決這個問題的方法，就是不要讓牠把這些動作連結到出門這件事上。可以嘗試把外套穿起來之後，就坐到沙發上看電視，或者拿了鑰匙之後，就去上廁所一個小時。透過這樣的訓練，混淆狗狗對於出門準備動作的認知，久而久之牠就不會再把這些動作跟出門連結在一起。

▲狗狗對主人所有行為代表什麼其實瞭如指掌，要改善牠在主人出門時的焦慮情形，就要避免這些準備動作連結到出門。

不過要注意，如果經過了這樣的練習，狗狗還是無法改進，那就需要尋求專業人士的協助。請為你的狗狗找來專業行為訓練師，更甚者可能需要搭配藥物治療，這樣才是對狗狗最好的幫助喔！