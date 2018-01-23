龍發堂胸部X光複查 21人異常疑染肺結核

2018-01-23 15:07

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄路竹龍發堂爆發傳染病群聚疫情，衛生局1月初完成龍發堂全員胸部X光複查，又發現21人胸部X光異常，疑似感染肺結核，目前正進行最後核對，等確認即安排後續醫療安置。

龍發堂今上午開記者會指控高市衛生局黃志中在臉書不實抹黑龍發堂，揚言要提告，黃志中表示，他在臉書私設群組的發言是尋求與群組內感染、精神科專業人員交換意見，不涉及毀謗，對於龍發堂指其土地涉及龐大利益，引起財團覬覦，欲除之後快，他毫無所悉。

高雄市衛生局表示，因應疫情，持續要求龍發堂有效改善，才是維護堂眾權益及確保堂眾健康、保障社會安全的必要之道。

衛生局指出，只有改善傳染病防治困境，才能真正解決問題，面對精神病患及傳染病問題，尋求各方專家協助也是科學防疫專業負責的具體行動，並非要消滅龍發堂，請堂方及各界勿做不當的聯想與斷章取義，更勿因此而讓防疫工作失焦。

高雄市政府也強調，人身攻擊無助於解決疫情，期許龍發堂及堂眾家屬全力配合防疫工作，群策群力，儘速控制疫情。

衛生局表示，去年7月龍發堂發生阿米巴痢疾及結核病群聚疫情，迄今阿米巴痢疾確診32例（第1波13例、第2波19例）、肺結核群聚確診7例。

衛生局指出，1月4日至10日對龍發堂全員（含移出安置者）完成胸部X光複查及潛伏結核感染丙型干擾素釋放試驗（IGRA檢驗），初步判讀胸部X光異常需要進一步診斷治療有21人。

衛生局解釋，21人胸部X光異常，可能感染肺結核病外，也可能罹患腫瘤或胸部陳舊性病變，仍需進一步核對確認。

衛生局說，防疫團隊經6個多月內投入大量人力及物力，投入防疫經費達2600萬元，但堂方自疫情發生至今，仍無法落實各項防疫事項，軟、硬體改善作為均多所延宕。

衛生局指出，1月11日台灣感染管制學會理事長率員進行感染管制輔導查核時，發現堂內地板仍有尿液、廁所洗手設備不足、清潔未落實、堂眾如廁後未落實沖水及洗手、以及地板潮濕等多項缺失亟待改進。