花博卡詐取個資？ 中市府：絕無個資外洩疑慮

2018-01-23 15:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府花博卡開放市民申請，議會國民黨團今日說，市府竟要求里幹事遵照「教戰守則」，鼓勵市民申辦來取得個資強推花博卡，有如「詐騙集團」；交通局長王義川回應，絕無個資外洩疑慮，第一波同意書深獲歡迎，已索取一空。

市議會國民黨團召開記者會指出，花博卡門票代售暨驗票的標案，因計畫與預算金額不符，且未經審議先行發包而遭議會退回，但市府仍強推銷花博卡，開始受理市民申請，還需填寫「個人資料蒐集同意書」才能辦卡，根本亂來。

國民黨團表示，市府竟還要求里幹事依「教戰守則」告訴市民，「很豐富，很值得一看」、辦卡才能免費入園、否則無法確認市民身分等，內容不僅荒唐，更有如「詐騙集團」一般，里幹事為這莫名的卡被拉下水，怨聲載道。

對此，王義川回應，有關預算動支均依法定程序辦理，並無尚未審議就先行發包動支的狀況，個資保護措施將會通過國際嚴謹認證，且僅用於發行花博卡，不必擔心個資外洩的風險，同意書並未收集市民電話，沒有電話詐騙疑慮。

王義川表示，目前是申請階段，第一波同意書已被索取一空、備受歡迎，市府收集多少張同意書就印製同額的花博卡；至於持身份證進場的提議不建議採用，因電子票證驗票是趨勢，可加速通關外，更可有效統計入園資訊。