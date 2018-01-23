市府全國首創「高雄市里政線上e指通APP」開啟智慧里政新時代

2018-01-23 14:58

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府民政局全國首創「高雄市里政線上e指通APP」，建置里長與里民互動平台，導入雲端智慧化管理，讓里長與里民互動零距離，今由副市長許銘春與民政局長張乃千一同啟用「高雄市里政線上e指通APP」，開啟智慧里政新時代。

市府民政局全國首創「高雄市戶政線上e指通APP」榮獲今年智慧城市創新應用獎，今再推「高雄市里政線上e指通APP」，由副市長許銘春與民政局長張乃千共同啟用，現場更邀請鳳山基層促進會會長、誠義里劉啟芳等5名里長現身說法。

民政局長張乃千表示，「高雄市里政線上e指通APP」是萬能里長系統服務，未來里長社區道路報修等，不需要打電話聯絡，只要手機拍照透過GPS定位，第一時間通報給工務機關，直接進入1999系統列管。

張乃千指出，內容還設有里長廣播器、訊息推播，包括颱風天上不上班，都能直接傳送給里民，還貼心設有實物共享，包括社區冰箱等，達到共享經濟。

副市長許銘春表示，市政工作重視市民需求與意見，工作方法也要跟得上時代，市府利用資訊科技，發展民政服務，推動公共運輸，擴大社會照顧，從點、線到面，全面開展城市智慧化，進而翻轉高雄，打造高雄成為移居城市。

許銘春指出，高市幅員廣大、包山包海，面積達2946平方公里，里長站在第一線，扮演市府與市民溝通橋樑，市府開發APP，以里長為核心，串聯市政機關，延伸便民服務，打造完整迅速的溝通管道，只要一指就能完成里民服務，利用智慧手機就能經營里民服務，不用再辛苦東奔西跑。

鳳山基層促進會會長、誠義里劉啟芳表示，里長服務全年無休，也要符合時代潮流，透過「高雄市里政線上e指通APP」很方便，掌握報修進度、處理單位可以完成時間，服務全方位。