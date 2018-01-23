美麗華球場員工赴勞動部陳情 新北勞工局：勞勞相殘誰得利？

美麗華高爾夫球場非工會會員的員工，今赴勞動部陳情。（新北市勞工局提供）

2018-01-23 14:42

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新北市林口的美麗華高爾夫球場，日前爆發勞資爭議，美麗華工會在上週五（19日）凌晨發動罷工，其餘非工會會員的勞工則組成自救會，今赴勞動部陳情，訴求「還我上班權、安心好過年」，要求警方驅離罷工行動，新北市勞工局對此重申，美麗華工會為合法罷工，且解決罷工關鍵在資方，呼籲勿演變成勞勞相殘的局面。

新北市勞工局發布新聞稿指出，美麗華工會罷工為合法罷工，亦是合法行駛設置罷工糾察線，在沒有影響人身安全及公共利益的前提下，警方並沒有立場介入驅離。

勞工局表示，15日已召開過勞資爭議調解會，當時即建議美麗華球場資方代表，若因業務虧損必須精簡人力，宜先撤銷資遣公告，另訂「優退優離方案」，鼓勵勞工安排其他生涯規劃，而非選定「工會會員」直接資遣，可惜資方不願在此基礎上展開具體協商，19日再度建議資方先收回資遣成命，靜待勞動部不當勞動行為裁決結果出爐，但資方依舊不採納。

勞工局強調，工會所提「反外包」等4項訴求，關係到所有會員、非會員的勞工利益，資方的不採納，使得勞資關係走向撕裂，解決罷工的關係應在資方手上，勞工局已多次呼籲資方返回談判桌，與工會誠信協商，但如今卻演變成員工分為兩派，勞勞相殘，是最糟糕的結果，勞工局對此深感遺憾。