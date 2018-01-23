血汗郵差？ 基隆郵局長喊冤

基隆郵局快捷股數十名郵差，２３日掛出白布條抗議，寫著「逼退老郵差」、「血汗勞工」，表達不滿。（記者俞肇福攝）

2018-01-23 14:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆郵局快捷股數十名郵差，今天掛出白布條抗議，寫著「逼退老郵差」、「血汗勞工」，郵差指週六、週日工作量暴增，傳聞高層還下令要砍人；基隆郵局局長張良聰表示，總局來視導業務狀況、人力配置，各地郵局都一樣，而且未做出任何決定，也絕對沒有有逼退，僅針對業務需求進行人力調配規劃，同仁誤會了，會再加強溝通。

基隆郵政工會郵工運動主委王殿文指出，快捷股郵件量不夠，高層要想辦法，不是以減郵務士的人來達成向高層交代的目的。

不願具名的郵差說，政策就是要砍人，只減基層郵差，長官卻都沒有砍，現在週六、日包裹量暴增，連如廁都沒時間；總公司五人小組的稽核來，恐怕又要來減人，去年已來一次，今天又來，大家才會要掛白布條抗議。

張良聰表示，總局來視導業務狀況、人力配置，只是單純了解，並沒有做出任何決定。他澄清，郵局並不會有任何逼退，都是屆齡或因身體狀況自願提早退休。目前僅針對快捷股、投遞股，業務需求的不同，進行人力調配，郵務士誤會了，會再溝通。

郵務科長吳東鎔說，由於網購業務多，包裹件數日增，因此在快捷股和投遞股間的業務及人力，會重新調整，目前正在研議中，都還未定案。

張良聰說，郵務士出勤工時8小時，超過的部分都算加班，每月工時都符合勞基法工時規定，絕對沒有任何超時工作情況，沒有血汗的情況。