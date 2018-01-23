入贅、分家要立約 中市南屯戶所重現早年戶政檔案

南屯區戶政事務所舉辦戶政檔案展。（記者張菁雅攝）

2018-01-23 14:07

〔記者張菁雅／台中報導〕為了喚起民眾對檔案的重視，台中市南屯區戶政事務所蒐集歷年戶政檔案、文物，今天起至2月9日舉辦「瑰麗南屯，彩虹奇跡」戶政檔案展，可以看到日治時期的身分牌、戶主牌，還有入贅、分家時簽訂的誓約書或證書，民眾參觀展覽如同進入時光隧道。

這項展覽包括戶政典藏檔案、彩虹眷村歷史、南屯文史沿革、南屯戶政大事記，其中，彩虹眷村是國際著名景點，現場特別複刻彩虹眷村場景，供民眾拍照，並配合展出早期軍眷歷史檔案，如在營軍人申報戶籍證明書、眷宿居住憑證等。

另外，現在小孩出生可以約定從父姓或母姓，在展出文物中有一份贅婿誓約書，是入贅的女婿寫給岳父的誓約書，保證將來孩子從母姓，他也不會把男丁抱走。

現場也展出「鬮分證書」，南屯區戶所表示，以前分家是大事情，除了兄弟間會寫「鬮分證書」，敘明如何分家，並填寫「分戶證明書」，經里長證明後送交戶政事務所，戶政事務所還要調查是否真的分戶。

南屯區戶所主任簡士喆表示，戶政歷年的變革及歷史文化的變遷，都象徵著社會與時代的進步，透過戶政檔案暨南屯文史展，帶領民眾一同體驗懷舊知性之旅，一起見證戶政在南屯的故事。