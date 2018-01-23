江啟臣提台中市民憑身分證免費看花博 中市府：不建議

2018-01-23 14:11

〔記者歐素美／台中報導〕立委江啟臣今天在臉書po文表示，很多鄉親傳訊給他，擔心申請花博卡會造成個資外洩，面對市民的疑慮，江啟臣表達立場指出，「我是台中市民，我支持用身分證換門票看花博」；市府則回應「安啦」！強調花博卡個資保護通過國際認證，民眾不用擔心個資外洩。

立委江啟臣表示，2018即將舉行的台中花博，原是全體市民期待的盛會，但門票代售服務案決標金額竟高達3億8200萬，市民申請花博卡才能免費入場，還需填寫「個人資料蒐集同意書」，不然就得自費350元才能進場，很多鄉親傳訊給他，表示「我不簽」、「我不懂為什麼看個花博要交出我的個資」、「不交個資就不是市民嗎？」、「我怎麼知道個資交給哪個外包公司」。

面對市民的疑慮與無奈，江啟臣表達立場，強調「我是台中市民，我支持用身分證換門票看花博」。

市府則表示，市府發行花博卡，第一波同意書已被索取一空，深獲市民歡迎。負責花博卡製卡業務的交通局長王義川表示，花博卡對個人資料保護措施，將會通過國際認證，且同意書的個資僅用於發行花博卡，民眾不用擔心個資外洩問題。

王義川並指出，花博卡同意書並未收集市民電話，也未將民眾電話寫入晶片，不會衍生電話詐騙問題，而未來花博卡卡面，只有姓名而無其他可供識別的個人資訊。因花博採電子票證驗票入場，並非傳統驗證件方式一個一個驗票，除可加速通關外，更可有效統計入園資訊，外界建議拿身分證進場，並不符合這次活動的基本趨勢，市府不建議採用。