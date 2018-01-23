學測取消准考證 須帶身分證等有效證件

2018-01-23 13:54

〔記者林曉雲／台北報導〕107學年度大學入學考試中心學科能力測驗即將在大後天（1月26日）登場，大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華今天表示，今年適逢龍年考生應試，全國考生比去年大增7705人，共有13萬6465人報考，今年學測考試與往年最大的不同，是首度「取消製發准考證」，招聯會特別提醒考生，只能用5種證件應試，包括 國民身分證、附有照片健保卡正本、居留證正本、護照正本、駕駛執照正本 ，帶錯會被扣1到3級分，影響相當嚴重。

為了提前因應考試時的各種突發狀況，招聯會上午邀集大考中心、台電、氣象局、疾管署、甄選會等相關單位舉行學測暨術科考試應變小組會議。

戴念華表示，今年學測考試與往年最大的不同，是首度「取消製發准考證」，去年2次英聽測驗，未帶有效證件應試占違規案件的9成以上，招聯會提醒考生，今年學測規定的有效證件只有5種：國民身分證、附有照片健保卡正本、居留證正本、護照正本、駕駛執照正本；至於學生證、無照片的健保卡、證件影本都屬無效證件。

戴念華指出，至於術科考試仍維持舊制「會製發准考證」，但考生要注意，術科的准考證不能作為學測考試的有效證件，考生千萬不要帶著術科准考證應試學測考試。而依規定，學生沒有攜帶有效證件，將扣減該節考試成績1級分，如果一整天考試都沒有攜帶有效證件，將被扣到3級分，影響相當嚴重。

今年考試的變革還包括，美術術科考試時間包含紙張吹乾、噴膠時間，不再提供塑膠袋隔離畫面；體育術科考試「試場規則及違規處理辦法」也新增考生不得攜帶具有通訊、記憶等功能的電子工具進行側錄或其他有礙試場安寧、考試公平之各類器材或物品入場，違者一律取消其考試資格。

戴念華表示，依疾管署的資料顯示，國內類流感及腸胃炎等疫情都有升溫趨勢，提醒考生注意身體保健、維持身心最佳狀態外，試場也增加了臨時支援人力，有效因應各種可能的試務狀況。