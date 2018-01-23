南投春節交通疏運 「傳統+科技」出門免煩惱

交通部公路總局第2區養護工程處長陳嘉盈（站立者）等人，今日公布今年「南投縣春節交通疏運計畫」。（記者謝介裕攝）

2018-01-23 13:53

〔記者謝介裕／南投報導〕交通部公路總局第2區養護工程處今日公布「南投縣春節交通疏運計畫」，「傳統加科技」係此次交通疏運的一大特色，並祭出多項優惠措施，鼓勵大家多多搭乘公共運輸工具，減少塞車之苦。

107年春節連續假期自2月15日起至2月20日共6天，因應可能湧入南投各風景區的人、車潮，公路總局將自俗稱「小年夜」的2月14日起，展開春節交通疏運計畫。

公路總局第2區養護工程處長陳嘉盈、台中區監理所長李輝宏、南投工務段長陳俊彰等人指出，依過去慣例，國道3號名間及竹山交流道、國道6號愛蘭交流道、台21線國姓131線通往九族文化村路口與台14甲線清境農場及合歡山等5大路線，被視為是春節期間最易壅塞的路段，加上今年春節只有6天假期，初步研判，出國人數會減少，相對地國內旅遊市場會變得較搶手，除了警方、公路單位等相關人員，傳統站崗指揮交通以外，也祭出用路人、公車多元交通資訊網科技。

尤其，南投幅員遼闊，總共規劃98條客運路線，除了以往的即時交通資訊、道路沿線設置可變資訊系統、路況廣播、通報專線以外，還特別規劃「iBus」公路客運APP與公路汽車客運動態資訊管理，讓民眾透過手機或電腦查詢，不但可避免陷入動彈不得的車陣之中，且只要輸入公車名稱、路線編號、站牌名稱等關鍵資料，便可知道公車多久到站，免去等候時間。

除此，春節期間國道客運路線里程超過100公里以上，民眾購票便享有全票85折優惠，若持悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡等電子票證，搭乘國道客運或台鐵之後，轉乘一般公路或市區公車路線，也享有「1段票」的優惠折扣，且日月潭、溪頭、車埕、清境等4大旅遊景點，也搭配客運路線發行優惠套票，內容豐富又超值，相關資訊可上公路總局官網查詢。