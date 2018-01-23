見證打狗開港155年 第4座「台灣關地界碑」出土

2018-01-23 13:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕距上次「台灣關地界碑」出土相隔20年後，第4座界碑終於重見天日！高市舊城文化協會成員20日在壽山史溫侯登山古道尋找日軍防空碉堡群時，意外在1座碉堡找到「台灣關地界碑」，高市文化局指出，地界碑出土可見證清末天津、北京條約簽訂後海關的歷史，是清代台灣海關的重要史證，更為高雄的發展史補上了空缺的一塊。

「台灣關地界碑」在高雄先後發現3座，第1座是1996年海關人員在打狗英國領事館北側坡發現，目前由台北海關博物館典藏；第2座是1998年哨船頭福德宮因進行巷道拓寬工程開挖路基時發現，目前收存於高雄歷史博物館；第3座則位於海關與英國領事館邊界，現展示於打狗英國領事館內。

由舊城文化協會成員發現的第4座界碑，不但代表台灣關四方界碑完整的呈現，加上今年適逢打狗港開港155年，消息傳出更是令人振奮。文化局表示，「台灣關地界碑」在高雄陸續出土，就清代的海關制度、台灣海關歷史，皆具有重要歷史意義與價值，這次出土的界碑將交由高市史博館保存典藏，並進行後續碑體清理、維護修復、研究展示等規劃。

文化局副局長林尚瑛指出，「台灣關地界碑」指涉的歷史場域「台灣關」，是當時的海關官舍，目前已成為海關職員的宿舍，目前文化局正執行的再造歷史現場興濱計畫，在安檢所拆除哨船頭外灘重現之際，打狗港的水岸歷史廊帶已逐漸成形，打狗海關的歷史場域重現也會納入規劃，完整呈現歷史風貌。