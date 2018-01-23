大烏龍！技職甄選簡章印製錯誤 影響6萬多考生

全國教育產業總工會與全國高級中等學校教育產業工會今聯合召開記者會，痛批107學年度四技二專甄選入學簡章出現大烏龍，部分紙本招生簡章與官網內容不同，令人匪夷所思。（記者張嘉明攝）

2018-01-23 13:27

〔記者彭琬馨／台北報導〕全國教育產業總工會與全國高級中等學校教育產業工會今聯合召開記者會，痛批107學年度四技二專甄選入學簡章出現大烏龍！全教產理事長黃耀南指出，部分紙本招生簡章與官網內容不同，讓人看得霧煞煞，批評全國性入學招生考試，簡章竟印製錯誤，令人匪夷所思。

107學年度四技二專甄選入學招生簡章自106年10月19日至11月9日開放各高中職學校預購，並自106年12月13日起，在國立臺北科技大學等19所技專校院同步代售。全教產發現，甄選入學簡章在第75頁到第90頁竟變成「日間部聯合登記簡章」，可能影響六萬多名考生權益，要求相關單位立即全面回收印製錯誤的107學年度四技二專甄選入學招生簡章，並重印後寄送各高中職學校及個人。

全國高教產業工會理事長白宏彬無奈表示，全國高中有3百所、高職2百所，學生人數幾乎一樣多，但入學簡章印製份數僅有4萬份，相對一直囔囔因應少子化須轉型的大學體系印製冊數至少10萬份，「技職端感覺到國家是怎樣的差別待遇？」