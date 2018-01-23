開發股市最佳交易模式 大學女老師年均獲利逾12％

她以多台高速電腦平行運算出最佳投資策略。（記者蔡清華攝）

2018-01-23 13:32

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學金融管理學系副教授余歆儀，累積10年經驗開發股票投資系統，以多部高速電腦運算出台、美股市最佳交易模式，並投入自有資金實際進場驗證，長期平均年報酬率扣除手續費後逾12%，相關研究成果同步發表在國際A級期刊「Journal of Financial Markets」。

余歆儀的研究論文「Evolution of Historical Prices in Momentum Investing」即是以「動能投資策略」這個異常現象為主軸，改善站既（舊）有策略及找出獲利理由。

隨著網路普及，台、美股市交易大數據唾手可得，激發她以市場異常現象開發投資系統的念頭，將學術與實務結合，股票投資系統於焉而生。

余歆儀挑選上百種市場異常現象與財務模型作為運作核心，加入台、美股市約100年期的交易大數據當作回測依據，經多台高速電腦平行運算出最佳投資策略，決定投資標的、金額、權重、交易時間點，以自有資金進場操作，獲利十分可觀。

「以『千錘百鍊』形容這系統一點也不誇張！」余歆儀相當有自信，強調買賣權重、漲跌幅、進場時點等參數的調整皆不會影響模擬結果，其實證結果非常穩定，也因為十分信任自己開發的系統，當系統選出股票清單並決定權重後就會自動下單，「除非刻意檢查，不然我也不知道系統幫我買哪幾檔股票！」

余歆儀透露，目前陸續有國外投資銀行或投信公司與她洽談合作，希望未來她能夠使用這套系統徹底改變人類的投資方式。