五星飯店副主廚 教零失敗異國元素年菜

藝人瑞莎（中）在「2018新北菜市過好年」記者會示範拿手好菜。（記者陳心瑜攝）

2018-01-23 13:18

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府市場處「2018新北菜市過好年」系列活動開跑，除了請到五星級飯店副主廚設計七菜一湯年菜的「新北菜市五星食譜」，也祭出千元有找的年菜套組，民眾24日中午12時起線上搶購，可享預購價。

新北市副市長侯友宜、藝人瑞莎今天也在「2018新北菜市過好年」記者會示範拿手好菜，分別示範經典年菜「青蟹紅藜映珍珠」及創意異國年菜「金磚年糕拼歐式鮮莓餃」，短短10分鐘，2道星級美味便大功告成。

市場處今年首推「新北菜市五星食譜」，邀五星飯店副主廚鄧煒翰設計7菜1湯年菜食譜，融合經典與異國元素，黑蒜頭、紅藜等養生食材也入菜，食譜即日起在「新北菜市過好年」上線。

新手媽媽瑞莎說，食譜簡單，在家就能輕鬆做，而且菜色中加入故鄉烏克蘭慣用的酸奶，更讓人感受到熟悉的家鄉味。

侯友宜則說，接近過年，傳統市場越來越熱鬧，歡迎民眾一起走入市場採買食材，做一頓不同於往年的五星級年夜飯。

市場處表示，本次活動祭出限量千元有找超值年菜套組─豪華海鮮、年節佳餚、拜拜三牲禮線上搶先預購，24日中午12時起線上搶購，可享預購價，豪華海鮮組高壓生凍波士頓龍蝦2隻加白鯧1條，原價2350元、預購價999元；年節佳餚佛跳牆、三鮮拼盤，原價1700元、預購價888元；拜拜必備三牲，原價1200元、預購價666元，另有更多優惠年菜，相關優惠好康及活動資訊可上「新北好市生活學」。