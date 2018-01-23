超徵稅收 數百「稅災戶」敲飯碗、拖行李抗議：還我錢

數百民眾集結中區國稅局前敲飯碗，抗議超徵稅收，民眾成「稅災戶」。（記者蘇孟娟攝）

2018-01-23 13:20

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「反超收、還我錢」、「廢獎金、有良心」、「撤銷違法稅單」。

法稅改革聯盟選「123自由日」號召逾500民眾敲飯碗、拖行李，集結中區國稅局前，抗議國稅局稅單滿天飛，不少問題稅單，人民莫名成「稅災戶」飽受痛苦，根本不自由，高呼口號要求撤銷違法稅單、超徵的錢吐出來，更要廢除查稅獎金。

法稅改革聯盟還推出「哭泣的自由女神」，諷刺台灣雖是自由民主國家，人民根本不自由，尤其憲法第16條保障人民訴願權，但稅捐稽徵法第39條卻規定，對於有問題的稅單提出訴願，人民必須先繳交二分之一稅款或提供擔保，否則資產就會被移送強制執行。

聯盟指出，也就是稅單訴願結果還沒確定，也還沒經過法院判定是否合法，人民就必須先繳一半稅金或提供擔保，否則財產就會被拍賣，納稅人還可能被限制出境等，被剝奪財產權及遷徙自由，根本沒有真正的自由民主。

此外，聯盟提出財政部連續4年稅收超徵累計超過5千億，每年無法源的查稅獎金都發放超過1億，導致烏龍稅單滿天飛、台灣稅災淹腳目，有人幾乎傾家蕩產，或陷入行政救濟無止境的折磨煉。

有鑑於此，聯盟特地選自由日這天，結合來自南北逾500民眾在中區國稅局前，敲飯碗，象徵呼籲全民覺醒「自己的飯碗自己救」，更要財政部還稅於民。

另有年輕民眾拉著行李箱，象徵不合理稅制導致企業出走、外資不來，新世代只好到國外找工作。

眾人繞行敲飯碗繞行中區國稅局，高呼「反超收、還我錢」、「廢獎金、有良心」、「撤銷違法稅單」等口號。

立委顏寬恒到場聲援，指出，政府開出的問題稅單高達936萬餘張，甚至超徵5千億稅收，這些錢到那去沒人知道，百姓流離失所，民心必失，籲政府稅改要落實公平正義，並從善如流，將強徵的稅收退還人民，強調未來會立法嚴格監督。

顏寬恒也指出，查稅獎金等於變相鼓勵查稅官開單，以致屢傳開出爭議稅單，他也支持要立法改善。

中區國稅局代表出面受理陳情書時表示，眾人表達意見均是制度面的問題，尊重民眾表達意見的權益，會代為轉達；發言引起民眾不滿，一度鼓譟，顏寬恒最後緩頰表示，因非高層出面，也不多加為難，強調會協助立法並監督到底。眾人在幫官員加油聲中結束抗議行動。