失智婦一家三口與老鼠蟑螂同住 聖母基金會清掃展笑顏

2018-01-23 13:13

〔記者曾迺強／嘉義報導〕65歲何姓婦人3年前罹患腦中風，術後出現疑似失智症狀，導致無法照顧智能障礙的丈夫與女兒，家中許多食物放到過期，發出惡臭，天主教中華聖母基金會去年9月協助何婦完成失智症中度認定、取得福利身分，今天派員到新港鄉打掃她們的住家，清出大批垃圾，何婦終於露出微笑，一再表示感謝。

何婦長年在工廠當女工，同時要照顧智能障礙的先生及女兒，3年前因為腦中風，術後出現疑似失智症狀，常處於放空狀態，原本被照顧的女兒，得把媽媽帶在身邊，扛起照顧家人責任。

不過，母女缺乏對事物認知的概念，食物常放到過期發臭，廚房地板有放到發酸發臭的廚餘桶、尿桶，連地板也累積污垢；房間因囤積二手衣物，藏匿許多蟑螂和老鼠，2層樓的住屋環境相當惡劣。

中華聖母基金會動員社工與清潔公司共10人前往大掃除，清除腐爛的木窗及破爛的床墊；原本以為堪用的枕頭，內層也有蟑螂，通通一起丟棄，現場丈量換上新的鋁框窗戶，也帶來全新的枕頭、床包組及二手衣物和傢俱，原本陰暗髒亂的空間，經過整理後煥然一新。

中華聖母基金會執行長黎世宏說，去年獲統一超商公益支持合作「一塊陪伴老老照顧」募款計畫，半年來在嘉義地區總計服務超過1萬5千人次，相關服務可至基金會官網查詢。