醫病》健檢真重要！ 發現罕見零期壺腹黏液型腺癌

2018-01-23 13:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕定期健檢真的很重要，可早發現，早治療。

中市一名住在大肚66歲的劉姓男子，每年都會進行健檢，去年到烏日林新醫院接受高級健康檢查，發現在壺腹長了1.5公分的腫瘤，確診為罹患罕見零期的壺腹黏液型腺癌，選擇採取「內視鏡黏膜切除術」，不僅可以保留器官，也能達到完整的治療目的，減少副作用或後遺症，已平安出院，但仍需定期追蹤。

退休前從事機械相關行業的劉姓男子，一直有定期健檢的習慣，以前都在健檢機構及大醫院進行高級健康檢查，檢查報告都相當正常。

直到4、5年前大腸癌腫瘤標記指數（CEA）顯示高達30ng/ml，正常值為低於5.0 ng/ml，連續追蹤了兩年，仍找不到任何病兆或瘜肉，讓他的心上猶如懸著一顆大石，無法安心。

由於他長期咳嗽就近到烏日林新醫院就診，發現是胃食道逆流引起，而剛好烏日林新醫院有健檢，他想換個環境健檢看看，便在去年10月到烏日林新醫院接受高級健康檢查。

經內視鏡檢查後顯示胃食道逆流的狀況相當嚴重，轉介至胃腸肝膽科主任李傑哲的門診，發現在壺腹長了1.5公分的腫瘤，此處為12指腸第2部份內側腸壁，檢查上較難被發現；隨即進行切片檢查，發現是惡性腫瘤，確診為罹患罕見零期的壺腹黏液型腺癌。

得知罹患壺腹黏液型腺癌，雖是惡性腫瘤，但因為是零期，劉男反而慶幸能夠儘早發現疾病，更開心地對兒女分享先前的健康投資有價值了。

李傑哲表示，壺腹內的腫瘤並不容易被發現，罹患的原因與體質有關，因此罹患的年齡並不一定，早期沒有特別的症狀，如同劉男一樣在零期時，都還不明顯，如果出現黃疸、腹痛、腫瘤壓迫造成膽道嚴重阻塞、膽囊腫大、體重減輕就比較麻煩了。

李傑哲指出，壺腹內的腫瘤，如果是傳統的開刀方式，至少要切掉二分之一的胃部、胰臟頭、局部的十二指腸及膽道，手術時間長且過程非常棘手，術後併發症易會產生膽道與胰管的狹窄及術後縫合會有一些膽汁滲漏，容易感染，造成生活品質低落。

劉男則選擇採取「內視鏡黏膜切除術」不僅可以保留器官，也能達到完整的治療目的，減少副作用或後遺症，甚至在癒後都有較好的效果。

由於劉男為零期的壺腹黏液型腺癌，尚未嚴重到出現黃疸狀況、腹痛及腫瘤壓迫造成膽道嚴重阻塞，手術過程一切順利，院方已將黏膜上的腫瘤刮除乾淨，避免日後腫瘤再度生長，劉男在手術後經過4天的休養，目前已經平安出院，之後仍需要定期追蹤。

烏日林新醫院表示，預防醫學的觀念相當重要，透過健康檢查能早期發現癌症病兆，早期治療方可提升癌症的治癒率及存活率；如果有延誤診斷或不當治療，錯過最佳治療時期，恐會危及生命。