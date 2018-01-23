華山暖胃送愛 邀基隆獨老享用火鍋

2018-01-23 12:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕年關將屆，華山基金會今天中午邀30多名獨居老人，到基隆市七堵區百福社區福二街的「享家鍋物」享用火鍋，並安排應景的春聯剪紙DIY活動，讓老人家動一動、樂一樂，76歲的蘇姓老翁說，「好久沒有和這麼多人一起吃火鍋，熱鬧又溫馨。」

為了讓獨居長輩在佳節前夕也能感受年節氣氛，「享家鍋物」全店一大早就全員動起來備料，老闆游秉達說，湯頭都是當天的新鮮蔬果熬煮，搭配高纖蔬菜、新鮮肉品與海鮮，讓老人家與無私奉獻的志工們吃進營養、暖進心窩，享受像在家一樣溫暖的創店初衷，也期盼小小善舉能拋磚引玉，吸引更多善心人士加入。

協助牽線促成此次公益活動的七堵市議員張耿輝表示，取之社會、用之社會，讓長者提前感受農曆春節的溫馨溫暖，呼籲在外地工作的子女要撥空返家關懷長輩，不要等老人家過世了才抱憾，社會大眾一起關懷身邊每一位需要幫助的人，讓社會更和諧有溫度。

除了享用美味火鍋，現場也安排長者DIY剪紙福、春字，象徵新的一年春暖花開、福氣滿滿，為家裡增添年味，七堵清泉寺釋惟法師也致贈每名長者1盒素蛋糕，老人家都相當開心。

華山基金會新北、基隆市站長陳靜怡表示，獨居長輩在過年期間也是一個人用餐，華山在新北、基隆地區服務576名長輩，為了讓獨居長輩能歡喜過年，每到歲末年終之際都會送愛心年菜，今年邁入第15年，但2月1日起就要配送年菜，目前僅募到4成經費，呼籲民眾一起投入公益。