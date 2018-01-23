獨家》質疑校長不適任 家長怒包圍校長室

質疑校長不適任，數十位家長前往學校要求家長出面說明。（記者黃佳琳翻攝）

2018-01-23 12:54

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年8月調往六龜區某國小服務的校長，被家長們質疑其領導能力有問題，逼走在校服務長達20多年的主任、老師，50多名家長今天前往校長室要求校長出面說明，但校長以開會為由拒絕出面，家長們氣結，打算在社區進行連署「趕」走不適任的校長。

家長指出，該名校長去年8月從高雄市區的國小調往六龜某國小服務後，疑因領導統御等問題，與學校老師、家長發生數次衝突，造成學校氛圍變得很差，嚴重影響孩子的受教權，甚至在學校服務長達20多年的主任、老師也紛紛請調，為了聲援這些長年在偏鄉服務的老師，家長們才會集結要求校長出面說明。

今天陪著50多位家長前往學校表達訴求的全國教育產業總工會秘書長劉亞平說，該名校長在之前服務的國小就出過狀況，被家長會、志工隊等發動連署要求他調校，但因高市教育局沒有「不適任校長」的淘汰機制，因此把該名校長調往偏鄉服務，「市區不要的就往偏鄉丟，是在欺負偏鄉的孩子嗎？」

劉亞平表示，該間國小的家長們只是希望校長能具體承諾會改善自己的領導風格，讓校園恢復過去的平靜，但校長見到大批家長到校，竟拒絕出面說明，反而以開會為由不肯與家長溝通，如此自以為是、遇事推諉的校長，既然高市教育局沒有淘汰機制，那麼「該名校長對教育的重大貢獻，就是自己趕快退休！」

被指控領導能力有問題校長回應，指稱今天是教職員晨會，正值開會期間，他才沒有第一時間出面與家長溝通，會後他步出會議室時，家長已散去，造成雙方認知上有所誤會；該名校長也坦言，自己剛到校服務半年，還有許多待努力之處，但絕不是「不適任校長」，自己也會繼續盡最大的努力，持續和老師、家長溝通。