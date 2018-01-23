模擬飛機空拍影片 星宇航空籌備階段官網上線

2018-01-23 12:38

〔記者陳宜加／台北報導〕正緊鑼密鼓籌備的星宇航空，籌備階段官方網站今天正式上線，提供公司介紹、理念與籌備進度，即時招募訊息未來也將於官方網站中釋出。

星宇指出，為回應粉絲與航空迷期待，以3D模擬飛機空拍影片畫面，搶先預覽星宇航空的飛機示意，同時提供圖片下載留存，邀民眾一同期待星宇航空誕生。

星宇航空自籌備之初，即受到各界的高度關切，甚至有不少熱情的粉絲，自行創作發想星宇航空的飛機塗裝、logo，且每有招募訊息刊出，總吸引大批年輕學子、社會新鮮人詢問及關注。星宇表示，為便利網友快速查詢星宇航空的各項最新資訊及招募現況，規劃籌備階段官網，做為資訊披露、網友詢問交流的平台。

星宇表示，由於目前公司仍在籌備階段，因此官網以資訊的揭露為主，共分為6個單元：「關於我們」、「最新消息」、「籌設進度」、「招募訊息」、「Download」、「聯絡我們」，歡迎各界網友透過官方網站認識星宇航空，也可留下意見或合作資訊。

星宇指出，自本月初星宇航空公開第一季招募職缺後，至今已收到超過4000份履歷，不少民眾透過星宇航空FB粉絲團，詢問機師及空服員招募計畫。對此，星宇統一回應，配合2020年初開航時程，空服員招募預計於2019年展開，而對於青年學子詢問度最高的「培訓機師」項目，也於內部審慎評估後，決定納入招募規劃中，希望藉此讓更多渴望飛行的優秀青年。

星宇呼籲，歡迎有意加入航空產業者隨時關注星宇航空官網或臉書粉絲團，與星宇一同成長、一起圓夢。