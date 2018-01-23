醫病》被流感害慘！學生中鏢缺席期末考

2018-01-23 12:33

〔記者張聰秋／彰化報導〕最近是高中職以下學校期末考，遇上流感發威，不少學生抱病參加期末考，精神大受影響，有些人甚至嚴重到無法到校應試。彰化縣衛生局長葉彥伯說，目前已經進入流感肆虐的高峰期，這波高峰預料可能持續到農曆年過後，家長和學生都要提高警覺。

因流感發威，各大醫院診間人滿為患，不單學生考試受影響，連上班族也因得了流感而請假，葉彥伯說，今年這波流感以B型病毒最為活躍，A型病毒因流感疫苗有保護到，不若B型來得活躍，流感流行期約2到3個月，這波已流行2到3週，正值高峰期，預料接下來2週會繼續向上攀升。

醫院發現，往年的流感大都以A型流感為主，B型流感較零星，之前，就診比例約為7比3，A型比較多，不過，近2週來，B型流感人數大幅增加，經過快篩後的大概統計，目前B型和A型的比例約1比1，兩者已經差不多。

衛福部彰化醫院感染科醫師莊佳慧表示，今年流感疫苗沒有猜對B型流感病毒株，也讓B型流感人數攀升，而往年常見的A型流感今年照樣流行，A、B型流感齊發，民眾要特別小心，有慢性病或抵抗力較弱的人出入公共場所，最好戴口罩。

莊佳慧說，不管是A型或B型流感的症狀都是發燒、全身肌肉痠痛、上呼吸道感染等，至少要快篩才能確定是哪一型病毒感染，通常A型流感比較嚴重，不過，兩種流感的傳染力都很強，只要確診是流感，最好能在家休息，自我隔離1週，至少也要等燒退，才去上班或上學。