開放男同志捐血 護家盟崩潰批衛福部「收好處」淪陷

男男間性行為終生不得捐血禁令，未來有望放寬成5年內暫緩捐血。對此，反同團體護家盟也提出抗議。示意圖。（資料照，記者王藝菘攝）

2018-01-23 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕男男間性行為終生不得捐血禁令，未來有望放寬成5年內暫緩捐血。對此，反同團體護家盟也提出抗議。

綜合媒體報導，護家盟指出，同志、男同性戀者屬高危險族群，不解為何要開放捐血，受血者若因此感染，「請問一個錯誤的政策，國家要賠償嗎？」

護家盟提到，衛福部職責是替全民健康把關，降低可能感染風險，如今卻開放高危險族群捐血，「與血液使用原則背道而馳」，質疑「 不捐血，會少一塊肉嗎？」、「少了幾袋同志的捐血，血庫就會荒蕪了嗎？」

護家盟說，同志要爭取開放捐血，目的是為「去污名化」，但「同志污名不在於因為爭取婚姻與開放捐血就去污名化了」，重點在於性行為本質違反自然，若為除去污名，賠上國民健康，並無道理。

護家盟批評，「同運都是藉著金錢去收買立委、政府官員」，為何衛福部要配合國際同運風向（即爭取婚姻、捐血權益等），禁止迴轉治療、開放同志捐血，「難道衛福部收受好處淪陷了？」

護家盟強調，法令公告期間，家長、護家與維護國人健康權益等團體，「應該會、也需要去抗議」。