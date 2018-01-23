不堪重機飆噪音 居民在彎道潑水求降速...

苗栗一名的林姓男子最近就在台3線的轉彎處倒水，提醒重機車降速。（圖擷取自《黑色豪門企業》臉書）

2018-01-23 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕許多重機騎士喜歡到苗栗台3線享受駕馭快感，但重機所引起的噪音，長期影響附近居民生活品質，一名住在附近的林姓男子最近就在該路段的轉彎處倒水，離開前還請求重機車友不要在這邊玩車。

臉書粉絲專頁《黑色豪門企業》22日PO出林姓男子在彎道潑水的影片，他騎著一輛機車載著2個大水桶，來回在彎道上潑水，林男離開前還對拍攝者說：「不要在這邊玩，拜託一下啦！」拍攝者則回：「你跟我講沒有用啊」。

《三立新聞網》報導，事發地點位在台3線103公里轉彎處，21日林男騎車在該地倒水，他表示，為了提醒過彎時要減速、避免發生意外，才會在轉彎處倒水。

有網友認為，林男倒水的行為，會讓機車騎士滑倒發生意外，「想害死人」、「萬一人家出意外了怎麼辦」、「這個人嚴重反社會傾向」、「不會過失致死罪嗎」、「有些人回家要通行這條路，剛好因為這灘水摔車，所以這是活該嗎？」。

也有人幫林男說話，認為應該是當地居民長期忍受重機高速噪音，才會這麼做，「灑水好！重機車經過搞的烏煙瘴氣！」、「有因就有果，看到後面有村莊 就知道村民受不了了」、「很好啊怎麼了？慢慢騎安全不是很好嗎」、「很好啊！減速慢行安全第一」、「騎車速度正常，根本無感」、「這麼一點水就會摔倒，那麼下雨天怎麼辦」。

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