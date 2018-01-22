彰化海面灰濛濛 蚵仔也不敢開口吃東西

受氣候影響，彰化西部沿海鮮蚵產量出現不足。（記者陳冠備攝）

2018-01-22 23:25

〔記者陳冠備／彰化報導〕今年初低溫寒流把台灣全島凍得受不了，陸續出現不少農損，彰化西部沿海鮮蚵養殖也面臨蚵仔縮水、長不大的狀況，造成產量短缺近4成，產地平均價格也悄悄漲到每台斤170元。在地蚵農表示，氣候忽冷忽熱、加上空污影響，海面總是灰濛濛，蚵仔不肯張口吃東西，養不肥蚵價也會受影響。

蚵農姚秋月指出，氣候是影響蚵價的關鍵，去年夏季時無颱風攪局，海象佳、浮游生物多，牡蠣可以安心吃得又肥又嫩，當時每台斤蚵價約140元，可是入冬後高溫依然逼近35度，海水蒸發鹽度升高，沒有浮游生物，牡蠣吃不飽，出貨量少下價格自然飆升。

姚秋月也說，近年台灣西部空污嚴重，懸浮粒子遮蔽日照，浮游生物與藻類日照不足也會死亡，牡蠣少了食物來源只好閉殼吐精排卵，可是今年海象不佳，著床率不佳，未來產量恐怕岌岌可危，蚵價可能回不去了。

對此彰化縣農業處副處長郭至善表示，彰化地區牡蠣養殖面積約1200公頃，統計從100年至105年，每年帶殼牡蠣平均生產約2600至2800公噸，價格卻從每公噸14502元飆升至26974元，帶殼蚵價上漲將近1倍，去殼牡蠣加上人工價格一定再翻倍。不過他也表示，產蚵利潤不錯，缺工問題會適時反映上級，增進青農從業有利措施。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英說，牡蠣是濾食性動物，空污應該影響不大，不過近年研究，彰化牡蠣有綠化現象，疑受廢水排放影響所致，尤其鄰近的六輕廢水排出後，水流會直接轉向彰化大城、芳苑海域，不排除是造成沿海牡蠣減少的原因之一。