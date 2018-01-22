長髮辣媽超怕狗 遇到日本國寶就被征服了

2018-01-22 22:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕36歲的許愛如留有一頭長髮，是朋友眼中的正妹，也是兩位16、14歲的兒女心中的辣媽，不過她卻對毛茸茸的小動物感到害怕，看到狗甚至會起雞皮疙瘩，可是丈夫與小孩都愛秋田犬，愛屋及烏只好開始飼養，朝夕相處下她逐漸卸除對狗類的恐懼，去年底她首度參加「秋田犬保存會台灣支部展」競賽，還抱回若犬組冠軍，成為罕見的冠軍女指導員。

許愛如說，小時候曾被狗咬，因此一直很懼怕大狗，加上自己也對狗毛過敏，所以一直覺得跟狗不投緣，也不可能會養狗，婚後常跟家人到北部拜訪飼養秋田犬的朋友家作客，每當有小犬出生，家人就會用圓滾滾的眼神望向她，前年10月拗不過大家只好抱一隻回家養，還取了一個可愛的日本名字「瑪魯口」（意即：小丸子）並約法三章，不會去清理跟餵食。

剛抱回來時小孩都很準時餵食、清理，可是新鮮期一過還是丟給她照顧！許愛如抱怨著說，不過照顧瑪魯口沒想像中難，訓練幾週後就會主動找廁所大小便，而且總是懶懶的不愛動也不會亂吠，不用刻意討好就會過來撒嬌，一切都太符合她的個性了，久而久之也克服對狗類的恐懼。

許愛如說表示，去年12月，在家人鼓勵下到高雄首度參加「秋田犬保存協會台灣支部展」競賽，當時自己有點緊張，可是瑪魯口卻一點都不怯場，展現平日訓練的動作與默契，最後獲得若犬組冠軍，覺得有點不可思議，也覺得，狗是人類最忠誠的朋友，無論多晚牠都會等您回家，多陪牠就是得冠最好的法門。

日本秋田犬保存會台灣分會分會長許志強說，秋田犬有日本國寶之稱，秋田犬保存賽在台灣已有28年，是日本認證在台秋田犬血統最重要的競賽，比賽分公、母，再各分幼犬、若犬、成犬、壯犬組，評分標準臉部、毛色、體構、尾巴等項目，由於秋田犬常給人一種威武象徵，過去多由男性指導員（飼主）競賽，這次許愛如不讓鬚眉，以女指導員拿下冠軍，相當難得。

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