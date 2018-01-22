造價億元乙未戰爭紀念意象徵圖 「暮光Twilight」奪50萬獎金

桃園市政府工務局公布獲得「乙未戰爭紀念意象營造」競圖第一名的「暮光Twilight」作品。（工務局提供）

2018-01-22 23:53

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府客家事務局主辦、工務局代辦的工程經費1億元的「乙未戰爭紀念意象營造」徵圖活動，共受理61件設計作品，評選委員今天公布獲獎團隊，由「楊宗維建築師事務所、OWMF Architecture、李金威」團隊的作品「暮光Twilight」獲得第一名殊榮，獨得50萬元獎金，作品將在平鎮區義民公園做為打造獨一無二兼具環境美學及歷史紀念意義的公園藍圖，預計今年下半年開工，明年完工。

桃園市長鄭文燦指出，桃園是「浪漫台三線計畫」的起點，要記錄並保留客家人在台灣的歷史記憶及文化產業活動。1895年台灣割讓時，日本人一路從台北攻打至桃園、中壢，當時有一群客家義軍從平鎮、龍潭力抗日軍，他們是一群保鄉衛土的忠義英雄，被奉祀在義民廟，鎮和龍潭也因此留下許多當時戰爭的遺址，此基地周邊有平鎮褒忠祠，在此設立「1895乙未戰役紀念公園」深具價值，也是客家的精神象徵。

工務局指出，競圖第一名的「暮光Twilight」是以「歷史感受」、「戰爭對話」及「未來希望」3個重要的脈絡思考為設計概念，透過都市軸線、戰爭軸線及未來希望軸線3個軸線空間串起此案的紀念空間，設計手法包含「生命之圈」、「反思之池」、「戰爭之牆」、「重生之縫」、「希望之坡」及「英雄之柱」，同時呼應過去與未來的場域，期望運用空間所創造的氛圍來降低歷史戰爭留下的悲傷。

競圖第二、三名分為「MAUD」團隊的「客家乙未戰爭全民紀念公園」，以及「王乙涵、鄧少禹」的「客家老故事城市新埤」，可各獲獎金40萬元、30萬元。

桃園市政府工務局公布獲得「乙未戰爭紀念意象營造」競圖第一名的「暮光Twilight」作品。（工務局提供）