蓮霧落果、在欉也凍傷 優質競賽難以精銳盡出

落果寒害，蓮霧競賽難以「精銳盡出」。（記者陳彥廷攝）

2018-01-22 21:57

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海的蓮霧受日前寒害影響，果農在連2年歉收後今年希望可以豐收的願望落空，今天卻又強碰高雄農改場舉辦的全國蓮霧及棗優質管理果園的果實收件日，屏東以蓮霧為主要經濟作物的農會擠滿農友要送件，不過卻是個個面露愁容，大呼「好的都掉光了怎麼比賽？」。

全國蓮霧及棗優質管理果園評鑑近年已成果農比拚全年心血的最終考驗，獲冠軍的農民及所代表的農會，曝光率大增，也成春節水果伴手禮推波助瀾的試金石，農改場也不諱言就是要在促銷國內優質農產，但今年寒害卻來得「及時」，恐面臨參賽的蓮霧整體品質下滑的問題。

南州蔡姓果農說，每年這個時期屬春節前需求最大期，農委會在這個時間舉辦競賽，本來就有產銷互相加乘的效果，但今年原本預備要參賽的果樹，果子還沒熟不是掉光光，「在欉」（果實仍連接樹枝）也凍傷。

也有果農慘到最好的品項只剩略微凍傷的果實，乾脆放棄放眼來年，農會裡的參賽件品質參差不齊，連曾獲神農獎或蓮霧王的果農產品都無法倖免，農會裡「幾家歡樂幾家愁」，農會員工更直言「整體參賽品質下滑！」。

「推測還是會精銳盡出！」，主辦單位高雄區農改副場長戴順發指出，雖然已獲農民反映有落果情形，但蓮霧催花期都可微調，也推測有果農能保有優質果實，已排定並公告的行程也難以更動，明天收件後，就會以外觀、重量、糖度、口感等果實品質要項進行客觀評分，入圍者還要第2階段的果園複審評定栽培管理及健康安全和環境友善等，評鑑結果預計在本週六頒獎。