「EZ」事件車模Bella：連累台灣女性 向社會大眾道歉

2018-01-22 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕外籍實況主CJayride（以下簡稱CJ）因在Twitch直播上指稱台女很「EZ」，引發外界議論。當天也在直播中的車模Bella今（22）日在個人臉書上發布影片向大眾道歉。

Bella今日晚間在影片中向社會大眾道歉，Bella表示，自己身為公眾人物，但言行不當，連累到所有台灣的女性，真的很抱歉。

Bella在影片結尾時說：「網路上有很多人對她人身攻擊，請勿再繼續做妨害我名譽的行為，否則我將會提出妨害名譽的告訴，請刪掉你們的留言，謝謝」。