竹北成功國中學區遲未公告 家長無所適從

新竹縣竹北市成功國中今年第10年招生，迄今仍有不少附近住戶無法就近入學，爭論多時的學區範圍卻遲遲未定案，讓家長們好無所適從。（記者廖雪茹攝）

2018-01-22 22:45

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市成功國中今年第十年招生，迄今仍有不少附近住戶無法就近入學，爭論多時的學區範圍卻遲遲未定案，讓家長們好無奈；里長們要求縣府盡快公告學區，別讓學生家長無所適從。

縣府教育處處長劉明超表示，配合竹北市公所近2年的鄰里整編，辦理國中小學校學區細部調整作業。其中，總量管制學校成功國中的新學區調整規劃案，原則上將取消共同學區，並配合鄰里界劃設，全案尚在簽核程序完成前仍維持原學區，而公告新學區擬設3年緩衝期。

成功國中現行學區範圍，包括十興里1至35鄰、鹿場里1至29鄰、斗崙里1至4鄰、36至39鄰；斗崙里5至35鄰、中崙里23至33鄰為成功國中及博愛國中共同學區。

許多鹿場里民不滿，明明就住在成功國中對面社區，但因入籍時間短，排序比不上別人，而無法就讀；反觀別的里民住得遠，卻因共同學區而可以唸成功。因此，要求重新檢討劃設學區，讓學區回歸常態，落實就近入學的國民義務教育精神。

斗崙里民則抱怨，成功國中設校首年招生，縣府、公所和校方原本欲以縣政九路為界，以東唸成功、以西讀博愛國中；為免對兩校衝擊太大，才配合劃設縣政二路與縣政九路之間共同學區，並延續迄今，十興和東平兩里則是後來才劃入成功學區（東平里現已劃為東興國中學區）。共同學區有其歷史背景，並非特權；里民們希望維持共同學區現況，若學區劃設有新變化，恐怕將再度掀起爭論。

成功國中98年起招生，10年來學校周邊社區人口成長快速。校方表示，106學年須輔導轉介的學生有155人，但從報到至開學前替補，實際轉介110人左右。

縣府國民教育科表示，成功國中學區原定去年公告，但因配合鄰里整編，加上學區調整牽一髮動全身，關係到全市國中的學區調整，且不只是距離遠近和歷史背景，還牽涉到交通便利性等多重因素，由審議委員會參酌各方意見而討論形成。