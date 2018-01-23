獨家》奇觀！陸地水溝10種海生物 微型生態成「海釣場」

2018-01-23 00:03

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄林園區海洋濕地公園附近排水溝距離海岸線約600公尺，同時冒出至少10種海洋生物，海葵大爆發，約有百萬隻，像是盛開花朵，層層相疊聚集在約2、300公尺長溝渠內，形成露天的微型海洋生態奇觀。

進入倒立水母繁殖期，林園區海洋濕地公園倒立水母生氣昂然，林園區紅樹林保育學會總幹事蘇文華巡察時，赫然發現公園北邊及另條養殖場排水溝兩側，居然有10種海洋動植物聚集。

這條排水溝位在港嘴里，多年前就有倒立水母、石斑魚現身，數量時多時少，最近不僅暴增，連海葵、海綿、羽毛蕨藻、摩利魚、豆仔魚、鹹水吳郭魚、藤壺及鋼毛蟲也來相伴。

海葵數量最龐大，密密麻麻附著在溝壁上，不時可見五顏六色的海綿穿插其中，甚至有了繁殖跡象，連向來讓船隻頭疼的藤壺也來搶佔地盤，羽毛蕨藻像是舖在溝底的綠地毯，隨著潺潺流水恣意舞動，倒立水母悠游，伴隨共生藻一起曬太陽行光合作用。

畏光的石斑、摩利魚、豆仔魚、鹹水吳郭魚則躲在水溝蓋下，衍生當地獨特釣魚景象，釣客把水溝當海釣場，讓魚餌隨著釣魚線漂進溝蓋下「放長線釣大魚」，運氣好可以釣上5、6斤重石斑。有魚群聚，當然少不了吃魚屍的「清道夫」鋼毛蟲。

蘇文華指出，養殖業者抽取海水，將海中生物的卵、孢子、水螅體等一起抽上來，為海洋生物出現在陸地上的主因，石斑魚則是從養殖場流出，羽毛蕨藻應該是跟隨九孔飼料鹿角藻而來，但這樣不足以讓牠們生存下來，必須要有乾淨水質與豐富食物。

他說，林園區養殖業大多為室內魚塭，塭壁為水泥製，因此抽取、排放的海水乾淨，不若土塭含有泥質而混濁，且廿四小時不停流動，提供了這些喜歡乾淨水質生物的溫床，而養殖水含有豐富有機質，提供了食源。

這條排水溝也是林園海洋濕地公園潟湖的重要水源之一，蘇文華說，海水被抽進養殖魚塭後，又經由排水溝渠排放進入濕地潟湖，在漲退潮時重回海洋，成為一個循環系統，源源不斷提供海洋生物生存條件。

林園區養殖協會理事蘇有元在養殖場內設置水族箱，水質跟養殖池相同，飼養珊瑚、海葵及小丑魚等，藉以監控海水變化。他指出，從距離海岸線2、30公尺，深3、4公尺處抽取海水進入養殖場，對水質敏感的珊瑚只要1星期沒有添加鈣、鎂等礦物微量元素就會出現異狀，但他的水族箱1年多沒有添加，依然完好如初。

林園區第四產銷班班長蘇德威說，排放出的養殖水有機質豐富，海綿會過濾雜質，愛乾淨的羽毛蕨藻得以生存，提供吃藻維生的摩利魚、豆仔魚、鹹水吳郭魚食物，肉食性石斑魚則「大魚吃小魚」，形成食物鏈。

這次多數物種都是第一次出現，在當地養殖多年的蘇有元也嘖嘖稱奇，但他指出，林園海線沿岸生態變化多端，若有颱風、大水就會出現劇烈變化，例如以前最常見的孔雀蛤，幾乎一夕消失，10多年來「一顆也看不到」。