明各地多雲迎風面局部雨 中部以北低溫14度

明各地為多雲的穩定天氣型態。（資料照，記者方賓照攝）

2018-01-22 21:30

〔即時新聞／綜合報導〕明（23）日持續受東北季風影響，各地大致為多雲、穩定的天氣，僅迎風面的東半部地區雲多偶飄雨，各地夜裡清晨溫度較涼，中部以北最低僅14度，提醒民眾做好保暖。

據《中央氣象局》預報，明日降雨方面，各地大致為多雲天氣，但下午起宜蘭、基隆北海岸及北部地區水氣增、降雨機率提高、有短暫雨，花東也有零星雨，外出請攜帶雨具備用。

溫度方面，各地夜裡清晨天氣較涼冷，中部以北低溫約14到16度，南部及台東低溫約17、18度；白天高溫北台灣20、21度、整天有涼意，其他約23到27度，中南部日夜溫差大。

氣象達人彭啟明提醒，下一波將出現較大的天氣變化，預報顯示北方冷空氣再度醞釀南下，與本週相比可能會有大降溫的狀況出現，甚至北部不排除有跌破10度的機會，還需要再觀察兩三天才會較準確。

下午起東北風增強，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及外島將出現8到10級強陣風，海面上風浪也會增大，海邊活動及海上作業請特別注意安全。

空氣品質方面，明日高屏為紅色警示；中部、雲嘉南及金門、馬祖為橘色提醒；北部、竹苗、宜蘭及澎湖為普通；花東為良好。

各地夜裡清晨天氣較涼冷，中部以北低溫約14到16度，南部及台東低溫約17、18度。（圖擷自中央氣象局）