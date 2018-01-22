恆春區漁會風波不斷 30年資歷陳靜君接任代總幹事

2018-01-22 22:05

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春區漁會近期風波不斷，屏縣議員張榮志11日率漁民抗議漁會團隊漠視漁民權益後，經19日臨時理事會決議，代總幹事江家蓁正式下台，由資深職員陳靜君走馬上任，強調將維持會務正常運作，推動漁業轉型觀光。

經過上百漁民陳抗要求「首席顧問退出漁會，常年會費減至1000元，漁業用冰減至150元。」恆春區漁會緊急召開臨時理事會，會中除了釐清沒有首席顧問一職，新任代總幹事一職也全票通過，由30年資歷的老職員陳靜君接任。

恆春籍屏東縣議員張榮志今特別前往恭賀，盛讚陳靜君在漁會長期默默耕耘，對漁民需求最了解，並再次為漁民請命，希望漁會儘快處理冰價及會費問題，別讓支持改革的漁民們，再次對新任漁會團隊失望。

50歲的陳靜君是道地恆春人，年輕時就進入恆春區漁會服務，近年都擔任出納工作，在漁民陳抗的混亂局勢中臨危受命，她強調將維持漁會業務正常運作，多年來看著漁業資源逐年枯竭，也期盼將觀光旅遊與漁業結合幫漁民轉型，活化各漁港閒置空間，並與墾管處協調出兼顧生態保育及觀光遊憩的作法。

至於「首席顧問退出漁會，常年會費減至1000元，漁業用冰減至150元」訴求，陳靜君指出，首席顧問一職不符體制已經撤除，會費及漁業用冰問題，則有待農曆年後會員代表大會中確認。