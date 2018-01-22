新竹大車站與輕軌前瞻計畫獲經費已展開評估研究

2018-01-22 23:55

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府提出大車站與大新竹輕軌前瞻計畫，獲中央補助2400萬元進行相關研究評估規劃，其中大車站計畫由都發處主導，已委由世曦顧問公司評估研究案，而大新竹輕軌計畫則由交通處主導，由中興顧問公司承接規劃研究案，預計年底完成評估後，送交通部審查及爭取相關經費。

新竹市府都發處綜合規劃科長許志瑞說，大車站計畫去年底委由世曦顧問公司進行可行性研究評估，目前已完成期初規劃，包括立體連通平台的規劃，出入口動線的銜接等，此外，也把平台內的公共機能性服務納入規劃，會參考國外車站經驗，設置圖書館、青少年館或美術館等，另商業性服務的規劃也納入其中，包括銜接站前、後站的商業機能等，藉由大車站跨站式平台縫補及連結前後站，將商業機能帶入跨站式平台，活化前、後站。

除大車站跨站式平台規劃，評估報告也會針對財務及公共工程施做進行評估，結合周邊新竹客運及私人土地做整體規劃，預計6月提出期中報告，年底提期末報告，市府年底會將最後的評估報告送交通部審查，如果交通部委員通過後，即可進行綜合性規畫，並啟動相關經費支持，接著進入細部設計，預計3年內進入細部設計階段。

此外，許志瑞強調，大車站跨站式平台未來確定會預留空間銜接大新竹輕軌計畫，做為公共運輸的重要轉乘中心，都發處會協助進行土地與公共運輸整合的前置作業，並與交通處討論大輕軌等前瞻計畫案。

市府交通處綜合規劃科長林俊源說，大新竹輕軌計畫案委由中興顧問公司進行可行性研究評估，目前正進行交通資料調查及收集高鐵、YouBike和公車等票證資料，做為未來運量和路線評估參考，接下來市府也會與竹科管理局和新竹縣政府開會針對路線及行經點進行討論，預計4月底提期中報告，年底提交期末報告到交通部審查。

林俊源說，針對大新竹輕軌的機電系統，市府也期待中央能進行整合，不要出現同縣市卻有不同機電系統的情況，如果中央能統一制訂軌道系統，在維修及人力調渡上，就能有一致性，這些都會列入評估研究中。