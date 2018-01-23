絕對不會被發現！ 旅行中藏錢的4大妙招

旅行中大家都很怕錢包遺失，因此總是想方設法藏備用現金，但這些方法你想過嗎?（圖片由便利ライフハック【生活妙招王】授權提供使用，以下圖片皆同）

2018-01-23 13:19

〔影音新聞／綜合報導〕大家或多或少都有過旅行的經驗，而旅行中最困擾的事情之一就是錢包丟了。為了怕錢包不幸掉了就沒有現金可用，大家常用的招數就是把錢藏到鞋墊底下或者是偽裝成沒有吃完的零食，這些手法實在是太常見，大概扒手也差不多學會要從這些地方下手了。日本Youtube頻道生活秒招王就另外教了大家幾招旅行時可以使用的藏錢方法，這真的是不講不知道裡面可以藏錢啊！

1.摺起來藏在洗髮精/洗面乳/沐浴乳的蓋子裡

只要是長成這種樣子的蓋子，就可以把錢摺起來放在裡面，而且內容物通過的管道是中間的部分，所以也不用擔心錢會被弄髒。

2.跟快用完的牙膏一起捲起來

牙膏快要用完時，大家一定會做的事就是把尾端往前捲，希望可以多擠出一點牙膏來。這個方法就是利用一般人對於牙膏的經驗所做的障眼法，把錢跟快用完的牙膏尾端一起捲起來，再用夾子夾起來，如果不講根本就不會想到裡面有錢啊！

3.塞進護唇膏裡

找一支快要用完的護脣膏，把裏頭的唇膏跟底座拿出來，把錢塞進去，再把唇膏裝回去。不只唇膏可以少轉一點，還可以藏備用現金，是不是一舉兩得呢？

4.在肥皂裡鑽一個洞

這招簡直堪稱大絕招，找一塊全新的肥皂，在中間穿一個洞，用迴紋針做一個可以把錢勾出來的鉤子後，連錢一起放進肥皂中，再把穿洞弄出來的肥皂屑塞回洞裡，看起來就是一顆普通剛開封的肥皂了。

這幾招是不是都完全在意料之外呢？趕快筆記下來之後旅行用吧！

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