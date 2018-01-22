夜市年倒6家市府難辭其咎？ 中市府：是江啟臣不了解

2018-01-22 14:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市夜市1年倒6家？立委江啟臣批評除大環境不景氣外，台中市薪資六都墊底，市府每年只編列100萬元輔導攤販經費，比台南市還低，輔導不夠積極，使得台中自豪的觀光夜市竟成網路鄉民口中的「關光」夜市，市府難辭其咎；市府則回應表示，有的夜市只是換約並非倒閉，尊重自由市場多元競爭，而且市府每年輔導攤商的經費也不只100萬元。

江啟臣表示，近日密集走訪早市、黃昏市場、夜市等傾聽基層民眾聲音，最常聽到攤商抱怨「現在生意不好做」，媒體更報導台中去年有6場夜市收攤，包括大里文創夜市、北屯水湳經貿夜市、西屯環中夜市、西屯妖怪夜市、豐原圓富夜市、南區興大夜市等，質疑台中市政府「攤販管理自治條例」通過後，目前合法攤販集中區僅6處，輔導機制成效不彰，替台中的城市經濟感到憂心。

江啟臣說，夜市倒閉除景氣不佳等客觀因素，台中薪資在六都中墊底，市民口袋不深，國際觀光客又因為兩岸及新南向政策未見實質成效，台中並未獲得更大的經濟動能，加上市府未有效輔導攤商做特色經營，從105年到107年，市府「辦理台中市攤販集中區設置輔導計畫」僅編列100萬元，連執政黨議員都曾指出，台南市市場暨攤販集中場行銷業務預算都有250萬，台中實在太低！可見台中市府輕忽夜市輔導，難辭其咎。

江啟臣指出，美國有線電視新聞網（ CNN）曾列出台灣比其他地方更好的10件事，夜市即其中之一，未來若主掌市政，將從兩岸、東南亞、日韓乃至歐美，全方位提升觀光行銷，另一方面增加市府輔導夜市預算，參考其他城市成功輔導案例，規劃觀光附加價值輔導計畫，讓夜市發展具有特色及吸引力，並輔導轉介有困難的攤商到經過評估的「潛力夜市」再續爐灶，絕不讓台中的觀光夜市變成「關光」夜市。

台中市政府經濟發展局呂曜志表示，6家夜市並非倒閉，例如環中與大里夜市都是在換約，已重新向市府申請恢復營業，近期也有包括UNO市集因掌握消費者的偏好，與旱溪夜市等傳統夜市形成良性競爭，這些都屬於自由市場多元競爭的範疇，市府都給予尊重，並批評「江委員不懂預算細節」，事實上經發局仍有收支對列的管理費收入，並且專款專用投入於輔導夜市上，一年所投入的經費絕對不只100萬元。

呂曜志說，每個夜市面臨的問題各不同，有的是業者轉投資，導致資金調度不良，有些則是區位、停車、缺乏特色，租金成本高等問題，也受市場機制自行留強汰弱，歡迎江委員跟隨市府腳步，持續一同關心夜市經營的實際挑戰。