可惜！彰化YouBike第1000萬個幸運兒沒露面

彰化YouBike第1000萬個幸運兒禮物，包含獎狀、2000元儲值卡和背包，主辦單位連絡不到當事人領取。（記者張聰秋攝）

2018-01-22 14:35

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化公共自行車YouBike騎乘人次突破1000萬人次，縣府和營運廠商微笑單車股份有限公司，找出第1000萬個使用者和第1000萬個前後5個幸運兒共11人，結果，第1000萬個幸運兒連絡不上，主辦單位今呼籲這名幸運兒「趕快出來領！」

縣府城市暨觀光發展處長馬英傑說，民眾刷悠遊卡租借YouBike，悠遊卡以手機號碼登錄，一星期前管理租借車輛的電腦資料，出現第1000萬個租借者，微笑單車公司以手機號碼找人，但連打5、6天就是沒人接聽！因此人於彰化火車站前站借車，於彰師附工租借站還車，研判彰師附工學生機率高。

第1000萬個前後5個租借者，10人當中學生占6人，借車場站4個在彰化火車站前站、4個在員林火車站前廣場，另1個在彰化市大成國小、1個在員林市三角公園，全部都在熱門租借站。

馬英傑表示，從YouBike中獎的幸運兒來看，「學生最捧場了！」顯然學生樂於用YouBike當短程代步工具，這是好現象。

今天，縣府邀請幸運兒出席頒獎活動，11個中1個沒連絡上，10個連絡到的2個缺席，其他8個當中有7人因上班上課委由家人代領，縣長魏明谷送給出席中獎福袋，裡面有保溫瓶和背包紀念品。

魏明谷說，YouBike已融入彰化市、員林市、鹿港鎮民生活中，他相信在不久的將來就能看到突破2000萬人次。微笑單車公司總經理何友仁說，公司延續舉辦彰化縣全區限定活動，今天起到於3月31日騎乘YouBike，騎10次取得1次抽獎機會、騎20次2次抽獎機會，騎越多次中獎機率越高，最大獎有iPhone X等精美好禮。