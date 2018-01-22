東山國小舉辦歲末迎春揮毫及巿集活動

東山國小舉辦歲末揮毫，來自墨西哥的家長也熱情全家總動員。（東山國小提供）

2018-01-22 14:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市東山國小是位於清水區的偏遠小校，校方長年推動書法教育，今年特別結合家長會，在社區大明宮舉辦歲末揮毫活動，現場排隊領取春聯的人潮絡繹不絕，加上二手物市集拍賣，猶如小型年貨大街，洋溢新年的歡樂氣氛。

東山國小校長侯素棉推展書法藝文不遺餘力，教務主任林仁傑並長期深耕書法教學，學校不僅建置書法教室、書法教學廊道及書法藝術牆，新建多功能舞台也以書法意象為設計，是一所充滿書法藝術氛圍的學校。

在校方推動下，東山國小學童寫得一手好字，在比賽中屢獲佳績，去年榮獲台中市語文競賽寫字組第一名。校方並年年舉辦歲末揮毫活動，今年已是第14年，現場並有二手物跳蚤市場及街頭藝人駐唱、莘莘學子秀才藝、腹語達人湊熱鬧等，為純樸的東山社區注入熱鬧氣氛。

東山國小除邀請多位書法大師現場揮毫，畢業校友也來站台，學校學生也不讓書法大師及校友專美於前，也現場展現書法學習成果，甚至連社區婆婆媽媽也都一起來揮毫，其中，一位家長還是來自墨西哥，也來一起寫書法，十分熱鬧。

侯素棉說，「毛筆傳達人文藝術之美；揮毫展現學童潛能自信；市集紮根自然環境永續。」看見親師生一起熱情籌畫參與這次活動很是感動，也看見家長會及社會賢達支持偏鄉教育的仁心力量，感受著小小東山大大愛的希望。